Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei fahndet nach mutmaßlichen Geldautomatensprengern

Contwig (Landkreis Südwestpfalz) (ots)

Unbekannte haben sich in einer Bank an mehreren Geldautomaten zu schaffen gemacht. Zur Stunde dauert der Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße an, da nicht geklärt ist, ob die Täter Sprengmittel in den Automaten zurückgelassen haben. Die Verdächtigen sind auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Zeugen bemerkten gegen 4:30 Uhr ein auffälliges Treiben an den Automaten und alarmierten die Polizei. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen brachen die Bankräuber einige der Geldautomaten auf und flüchteten. Zu einer Sprengung / Explosion kam es nicht. Aktuell ist nicht geklärt, warum die Täter ihr Vorhaben abgebrochen haben und, ob sie Sprengstoff in den Automaten zurückließen. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt und vorsorglich eine Familie aus dem Wohn- und Geschäftshaus evakuiert. Ein benachbarter Drogeriemarkt, das Rathaus und eine Kindertagesstätte bleiben vorsorglich geschlossen, bis Spezialisten die Automaten untersucht haben.

Die Fahndung nach den Verdächtigen dauert an. Die Polizei geht von mindestens vier Tätern aus. Sie flüchteten vermutlich mit einem dunkelfarbenen Audi. Zeugen, die Hinweise geben können oder in den Morgenstunden Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

