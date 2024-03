Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwerer Auffahrunfall; B41 zw. Gensinger Str. und AS B428, Richtungsfahrbahn zur BAB, voll gesperrt

B41, Höhe Michelin (ots)

Am 21.03.2024 gegen 10:55 Uhr befuhr ein 63-jähriger mit seinem LKW samt Anhänger die B41 von Bretzenheim aus kommend in Fahrtrichtung B428. Hinter ihm fuhr ein 24-jähriger Audi-Fahrer. In Höhe der Michelin fuhr der Audi-Fahrer aus Unachtsamkeit auf den Anhänger des 63-Jährigen auf. Hierdurch geriet der Anhänger samt geladenem Minibagger ins Schlingern, riss vom Zugfahrzeug ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. Der Minibagger stürzte vom Anhänger auf die B41. Der 24-jährige Audi-Fahrer verlor durch den Anstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An dem Anhänger, dem Minibagger und dem Audi entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 35.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn zur BAB wird aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch für ca. eine Stunde gesperrt sein. Gegen den 24-Jährigen Audi-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell