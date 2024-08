POL-AA: Ostalbkreis: Warnung vor Betrugsstraftaten

Aalen (ots) - Weinstadt: Pkw zerkratzt Ein Vandale beschädigte am Mittwoch zwischen 16:45 Uhr und 17:20 Uhr einen in einem Parkhaus in der Strümpfelbacher Straße geparkten Audi indem er dessen Fahrzeugseite zerkratzte. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro an dem Fahrzeug. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen. ...

