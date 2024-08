Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winterbach: Aktuell Unfall an der Anschlussstelle B 29

Aalen (ots)

Am Donnerstag gegen 7.40 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle zur B 29 ein schwerer Verkehrsunfall. Die Auf- und Abfahrt zur Bundestraße ist seitdem gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die Anschlussstelle zu umfahren. Zum Unfallhergang ist bisher folgendes bekannt: Der Fahrer eines Pkw Smart befuhr die B 29 in Richtung Aalen und fuhr an der Anschlussstelle Winterbach von der Bundesstraße ab. Im Kurvenbereich kam er nach links ab und prallte mit einem Pkw Seat frontal zusammen. Beide Autofahrer wurden hierbei schwer verletzt und mussten notärztlich Erstversorgt werden. Der Fahrer des Pkw Seat wurde mit einem Rettungshubschrauber und der Unfallverursacher mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge müssen nach der Unfallaufnahme noch abgeschleppt werden. Die Anschlussstelle ist auf noch nicht absehbare Zeit gesperrt. Die Sperrung hat jedoch für den Durchgangsverkehr auf der B 29 keine Auswirkungen.

