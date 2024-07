LPI-SLF: Mit falschen Kennzeichen am Fahrzeug unterwegs

Bad Blankenburg (ots) - Zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 05.45 Uhr brachen Unbekannte in der Wirbacher Straße in Bad Blankenburg in einen Baucontainer ein und entwendeten u.a. zwei Schlüssel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 191948 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: ...

