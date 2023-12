Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Freden/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Freden (msc) - Am 15.12.2023 im Zeitraum von 04:30 Uhr bis 15:30 Uhr ist es am Bahnhof in Freden zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Ein 51-Jähriger Fredener hat in den frühen Morgenstunden sein schwarzes E-Bike, mit orangenen Applikationen, der Marke Prophete am Bahnhof in Freden abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 15:30 Uhr zurückkehrt, stellt er fest, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten die Polizei Alfeld, unter 05181/80730, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell