POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Unbekannte beschädigten einen VW Golf in der Straße Am Wellbrunnen. Das Auto parkte am 14.12.23 zwischen 18.15 Uhr und 20.05 Uhr auf einem Garagenhof in der Nähe zur Wendeschleife. Der oder die Täter beschädigten eine Seitenscheibe. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter der Tel. 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Sarstedt Telefon: 05066 / 985-0 ...

