LPI-SLF: Zeugensuche nach Einbruch

Goßwitz (ots) - Zwischen Donnerstag 16.00 Uhr und Freitag 07.35 Uhr brachten Unbekannte am Bürgerhaus "Schacht Luise" in Goßwitz großflächig Graffiti an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 560, unter Angabe der Vorgangsnummer 192339 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: ...

