Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 24-jähriger Unfallverursacher nach "Verbotenem Kraftfahrzeugrennen" in Haft

Oppurg (ots)

Am Freitag der vergangenen Woche (19.07.2024) kam es zwischen Oberoppurg und Quaschwitz zu einem Verkehrsunfall, wodurch eine 21-Jährige tragischerweise tödlich verletzt wurde (es wurde bereits polizeilich dazu berichtet). Im Rahmen von Ermittlungen der Schleizer Polizei sowie Zeugenbefragungen ergaben sich Hinweise auf ein sogenanntes "Verbotenes Kraftfahrzeugrennen gem. §315d StGB" durch den Unfallverursacher. In der Folge wurde der 24-jährige Fahrer des Verursacherfahreuges (afghanisch) am heutigen Freitag vor dem Amtsgericht Gera zu den Umständen und Hintergründen befragt, nachdem er am Donnerstag (25.07.2024) festgenommen wurde. Neben Aussagen von unmittelbaren Zeugen des Unfallherganges kam erschwerend hinzu, dass der Beschuldigte nach Entlassung aus dem Krankenhaus trotz Untersagung wieder ein Fahrzeug fuhr, ohne (aufgrund der laufenden Ermittlungen) im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Die zuständige Richterin erließ in Anbetracht aller Umstände Haftbefehl, sodass der Beschuldigte im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an und werden durch die Staatsanwaltschaft Gera geführt. Polizei und Staatsanwaltschaft bedanken sich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell