POL-AUR: Wittmund - Radverkehr im Fokus

Wittmund - Radverkehr im Fokus

Der Radverkehr stand am Montag bei einer Kontrollaktion der Polizei im Landkreis Wittmund im Fokus. Sowohl an mobilen als auch an stationären Kontrollpunkten nahmen Polizeibeamte die Radfahrenden im Straßenverkehr unter die Lupe. Auch das Verhalten von Autofahrern gegenüber dem Radverkehr wurde von den Beamten überwacht.

Insgesamt wurden im Rahmen der Schwerpunktkontrollen am Montag 15 Verstöße festgestellt.

In drei Fällen hatten Radfahrende diverse Mängel an ihrem Fahrrad oder Pedelec. Acht Radfahrende befuhren außerdem den Radweg in falscher Richtung. In zwei Fällen nutzten Radfahrer während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Ihnen droht ein Bußgeld von mindestens 55 Euro.

Bei zwei Autofahrern stellten die Beamten fest, dass die Hauptuntersuchung für die Fahrzeuge abgelaufen war.

Es wurden außerdem viele Aufklärungsgespräche geführt und Verkehrsteilnehmer auf mögliches Fehlverhalten hingewiesen.

Derartige Kontrollen werden weiterhin angekündigt wie auch unangekündigt stattfinden.

