POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Lohne

Delmenhorst (ots)

Vier Personen wurden am frühen Montag, 13. Mai 2024, gegen 02:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Mann aus Belgien mit einem Renault mit Anhänger den rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. In Höhe des Parkplatzes Bakumer Wiesen fuhr er aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Sattelzug eines 45-Jährigen aus Weyhe auf. Durch diesen Zusammenstoß erlitten der 24-Jährige und seine 26-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Belgien, leichte Verletzungen. Zudem löste sich durch die Kollision der Anhänger vom Renault, schleuderte über die Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanke. Dadurch lösten sich zwei transportierte Motorräder vom Anhänger und fielen auf die Fahrbahn. Auf dem linken Fahrstreifen näherte sich ein 55-jähriger Mann aus Düsseldorf mit einem Ford, der mit dem abgerissenen Anhänger kollidierte. Auch er und seine 53-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

In der Folge gerieten die Motorräder auf der Fahrbahn in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bakum und Lüsche rückten mit 45 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung aus. Eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück musste eingerichtet werden. Erst nach der Bergung der zum Teil schwer beschädigten Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn war gegen 06:45 Uhr die Aufhebung der Sperrung möglich. Die entstandenen Schäden wurden auf mindestens 35.000 Euro beziffert.

