Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Cloppenburg: Rollerfahrer entzieht sich Kontrolle durch die Polizei +++ Verkehrsunfall auf der B68 in Essen +++ Rollerfahrer und ein Polizeibeamter verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein junger Rollerfahrer und ein Polizeibeamter sind am Samstag, 11. Mai 2024, 22:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B68 in Essen leicht verletzt worden. Der Rollerfahrer hatte sich zuvor einer Kontrolle durch die Polizei entzogen.

Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wollten den Fahrer eines Motorrollers kontrollieren, nachdem ihnen dieser bereits auf der Warnstedter Straße zwischen Nutteln und Warnstedt durch eine hohe Geschwindigkeit aufgefallen war, die nicht zum Fahrzeugtyp passte. Die Signale zum Anhalten missachtete der Fahrer und setzte seine Fahrt mit mehreren Richtungswechseln über die Hemmelter Straße, die Darreler Straße, den Brookdamm und die B68 in Richtung Essen fort. Nach einem erneuten Richtungswechsel nutzte er den Radweg der B68 in Richtung Cloppenburg und fuhr hier auf einen mit eingeschaltetem Blaulicht stehenden Streifenwagen zu. Beim Versuch, dem Streifenwagen auszuweichen und die Fahrt in Richtung Cloppenburg fortzusetzen, erfasste der Rollerfahrer einen 41-jährigen Polizeibeamten, der sich neben dem Streifenwagen aufhielt.

Der Rollerfahrer stürzte in der Folge und erlitt leichte Verletzungen. Auch der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren, die sie aber noch in der Nacht verlassen konnten. Gegen den 17-jährigen Fahrer des Rollers ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der fahrlässigen Körperverletzung und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet worden. Die Ermittlungen werden aus Gründen der Neutralität von der Autobahnpolizei Ahlhorn geführt.

