Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen

Wiesmoor - Nägel auf Parkplatz

Hagermarsch - Vier Verletzte bei Unfall

Aurich - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Norddeich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte haben am Wochenende in Aurich ein Pedelec entwendet. Das blauschwarze Herrenrad der Marke Zündapp war an einem Straßenschild in der Norderstraße angeschlossen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 5.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

In Wiesmoor sind am Freitag auf dem Rathausparkplatz an einer Stelle mehrere Nägel aufgefunden worden. Vermutlich wurden diese zwischen 10 Uhr und 11 Uhr dort ausgelegt. Ein Schaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher unter 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Bei einem Verkehrsunfall in Hagermarsch sind am Sonntag vier Personen verletzt worden. Eine 26-jährige Nissan-Fahrerin überquerte gegen 10.45 Uhr die Kreuzung Alter Postweg/Theener Oststreek und missachtete dabei die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin, die von rechts kam. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Sowohl die 59-jährige Opel-Fahrerin und ihr 61-jähriger Beifahrer als auch die 27-jährige Nissan-Fahrerin und ihre 27-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Aurich von der Polizei angehalten worden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief unter anderem positiv auf Amphetamine. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Norddeich ereignet. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Straße Am Bahnkolk touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug das Heck eines weißen BMW 320E. Der Zusammenstoß passierte zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell