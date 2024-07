Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 21.07.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Trunkenheit im Straßenverkehr Ein 39-jähriger Mann aus Südbrookmerland befuhr in der Nacht zu Sonntag gegen 02:00 Uhr mit seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg entlang der Emder Straße in Richtung Moordorf. Auf Grund seiner unsicheren Fahrweise soll der Mann von Polizeibeamten kontrolliert werden. Noch bevor der Mann angehalten werden kann kommt dieser nach links von dem Fuß- und Radweg ab und fällt in ein Gebüsch nahe eines Gewässers. Der Mann bleibt unverletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kann dann starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alcotest verläuft positiv und die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Dem Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Großefehn - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag wird in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 14:30 Uhr ein Kleinkraftrad von einem unbekannten Pkw beschädigt. Das Kleinkraftrad war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes am Müllers Kamp ordnungsgemäß abgestellt. Augenscheinlich wurde das Kleinkraftrad beim Ein- oder Ausparken von einem Pkw leicht touchiert und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Sachbeschädigung In der Nacht auf Sonntag wurde in Hage in der Fritz-Lottmann-Straße die Tür des dortigen ehemaligen Feuerwehrhauses beschädigt. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Verglasung der Tür zerbrochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Hage - Verkehrsunfallflucht In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 02:40 Uhr und 03:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt einen dort abgestellten Pkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Das am Wochenende im Hager Ortskern abgehaltene jährliche Ortsfest verlief größtenteils friedlich und ohne polizeiliche Vorkommnisse. Dennoch kam es im gesamten Bereich des Altkreises Norden aufgrund der guten Wetterlage zu diversen Ruhestörungen. Die Verursacher wurden in den meisten Fällen durch die eingesetzten Beamten zur Ruhe ermahnt. In einigen Fällen war die Einleitung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige erforderlich.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Getränkedose gegen Kopf geworfen Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend auf dem Bürgermarkt in Wittmund. Eine 20-jährige Frau aus Wilhelmshaven warf dabei eine Getränkedose gegen den Kopf eines 48-jährigen Mannes aus Hessen. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Ereignet hat sich der Vorfall gegen 22:30 Uhr in der Straße Am Markt.

Verkehrsgeschehen

Esens - Autofahrer schwer verletzt Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Esens am Samstag schwer verletzt worden. Der 31-jährige Mann aus Aurich fuhr gegen 12:30 Uhr mit einem Skoda Superb auf der Auricher Straße in Richtung Dunum, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam und in einen Graben fuhr. Der Autofahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell