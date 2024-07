Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 20.07.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Aurich - Nach erteiltem Platzverweis Widerstand geleistet Ein 52-jähriger Mann aus Oldenburg kehrt Freitagnacht gegen 02:00 Uhr nach einem zuvor erteilten Platzverweis wieder an die Örtlichkeit zurück. Der Mann wird daraufhin von den eingesetzten Polizeibeamten angesprochen. Daraufhin versucht der Mann die Polizeibeamten mit den Fäusten zu Schlagen. Diesem Versuch können die Beamten ausweichen und den Mann anschließend in Gewahrsam nehmen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Südbrookmerland - Diebstahl aus Verkaufsautomaten In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begibt sich ein bislang unbekannter Täter im Schwarzen Weg zu einem aufgestellten Verkaufsautomaten und verschafft sich auf bislang unbekannte Weise gewaltsam Zugang zum Automateninneren. Aus diesem entwendet der unbekannte Täter diverse Lebensmittel und verlässt die Örtlichkeit wieder. Es entsteht ein beachtlicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen Ein 35-jähriger Mann aus Aurich befährt in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Pkw VW die Esenser Straße in Plaggenburg, Fahrtrichtung Wittmund, und übersieht ein vorausfahrendes Mofa. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Mofa stürzt zusammen mit dem 17-jährigen Fahrzeugführer aus Südbrookmerland sowie dem 16-jährigen Sozius aus Aurich zu Boden. Beide Personen ziehen sich leichte Verletzungen zu und werden dem Krankenhaus zugeführt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen: Hage - Altöl unerlaubt entsorgt In den vergangenen Tagen wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine größere Menge Altöl unerlaubt entsorgt. Diese wurde in einen in Hage in der Hauptstraße abgestellten Altkleidercontainer gekippt. Das Altöl trat aus und lief ins darunter befindliche Erdreich. Personen die Hinweise zum Verursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Norden im Ortsteil Utlandshörn zu Streitigkeiten zwischen einem 19-jährigen und einem 24-jährigen. Im Rahmen der Streitigkeit kam es zu einer Sachbeschädigung. Durch die eingesetzten Beamten wurden die beiden alkoholisierten Verursacher angetroffen. Aufgrund ihres Verhaltens mussten beide zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen.

Verkehrsgeschehen:

- Fehlanzeige -

Sonstiges:

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Körperliche Auseinandersetzungen Zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen kam es in der Nacht zum Samstag auf dem Bürgermarkt in Wittmund. Gegen 23 Uhr gerieten ein 19-Jähriger aus Wiesmoor und ein 19-Jähriger aus Wittmund in der Straße Am Markt in Streit. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug der Wiesmoorer dem Wittmunder mit einem Glas gegen den Kopf. Der Wittmunder schlug und trat wiederum auf den Wiesmoorer ein. Gegen 1 Uhr wurde ein 51-jähriger Mann aus Wittmund von drei bislang unbekannten Männern zu Boden gestoßen. Die Männer, welche auf Anfang 20 geschätzt werden, nahmen die Tasche des Wittmunders an sich und flüchteten. Gegen 3:30 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann aus Wittmund Opfer einer Körperverletzung. Eine bislang unbekannte männliche Person schlug in der Kirchstraße mehrfach auf den Wittmunder ein. Dieser kam daraufhin ins Krankenhaus. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges Geschehen

Stedesdorf - Brand einer Scheune, Zu einem Brandgeschehen kam es in der Nacht zum Samstag in Stedesdorf. Aus noch ungeklärter Ursache fing eine Scheune in der Hauptstraße Feuer. Ein Anwohner setzte gegen 2:30 Uhr den Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune, in welcher landwirtschaftliches Gerät und Stroh gelagert wurde, bereits in Vollbrand. Es entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise werden unter 04462 9110 entgegengenommen.

