POL-KN: (Tuttlingen) Einbruchsversuch in einen Spielepark (13.07.2024)

Tuttlingen (ots)

Dem Polizeirevier in Tuttlingen ist am Samstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, ein versuchter Einbruch in das Abenteuerland "Tuttilla" mitgeteilt worden. Unbekannte machten sich an einer Tür zu schaffen, scheiterten jedoch und gelangte nicht in die Innenräume. Die Höhe des an der Tür verursachten Schadens wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Bei den Tätern sollen es sich um drei junge Männer handeln, die dunkle Hosen trugen und dunkle gelockte Haare haben. Einer war mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Basecap bekleidet. Der zweite Täter trug ein weißes T-Shirt und die dritte Person wird als eher untersetzt beschrieben. Er hat lange, zu einem Zopf gebundene Haare.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Tuttlingen, unter der Telefonnummer 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

