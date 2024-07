Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkene Autofahrerin baut einen Unfall (14.07.2024)

Tuttlingen (ots)

Nachdem eine BMW-Fahrerin am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.15 Uhr, Polizisten bei einer Einsatzfahrt in der Gartenstraße blockiert hatte, stellten die Beamten bei der folgenden Kontrolle der 33-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch bei dieser fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Während der Kontrolle machte ein Zeuge die Beamten darauf aufmerksam, dass die Frau zuvor beim Ausparken einen abgestellten Audi beschädigte und einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro an diesen angerichtete. Die 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Auch ihren Führerschein behielten die Polizisten ein. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell