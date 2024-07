Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreuzungsbereich L 433/ K 5939- eine Person schwer verletzt (13.07.2024)

Trossingen (ots)

Eine verletzte Person und vier beschädigte Autos sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag im Kreuzungsbereich der Landesstraße 433/ Kreisstraße 5939 ereignet hat. Gegen18 Uhr war eine 23 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der L 433 in Richtung Deißlingen unterwegs. An der Kreuzung zur K 5939 bog sie nach links ab und prallte mit einem entgegenkommenden VW Touran einer 52-Jährigen zusammen. In der Folge kollidierte der VW noch mit einem in der Kreuzung stehenden VW Polo. Ein danebenstehender Nissan Qashqai wurde durch abgerissene Fahrzeugteile ebenfalls noch beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die VW-Fahrerin schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Um den demolierten Mercedes und VW Touran kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

