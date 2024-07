Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer prallt gegen geparktes Auto (13.07.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagnachmittag einen Unfall auf der Sulzer Straße verursacht. Der 46-Jährige fuhr mit einem Roller auf der Sulzer Straße in Richtung Weiden und prallte auf Höhe der Hausnummer 22 gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Mercedes. In der Folge stürzte der Mann und verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe insgesamt rund 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der 46-Jährige nach Alkohol roch. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest mit einem Wert von über 2,2 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht einbehalten, da er keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

