POL-KN: (Dürbheim, Lkrs. Tuttlingen) Verkehrsunfall auf der Landstraße 438 zwischen Böttingen und Dürbheim (14.07.2024)

Dürbheim (ots)

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr ist ein Ford Mondeo-Fahrer auf der L438 zwischen Böttingen und Dürbheim mehrmals mit der Schutzplanke kollidiert. Der 27-Jährige war von Böttingen in Richtung Dürbheim unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Bei der folgenden Kollision mit der Schutzplanke des rechten Fahrbahnrandes verlor er die Kontrolle und das Auto geriet ins Schleudern. Nach einem weiteren Aufprall gegen die Schutzplanke gelangte der Mondeo auf der Fahrbahn zum Stillstand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Folgen des Unfalls sind ein Sachschaden am Ford in Höhe von 7.000 Euro. Verletzte gab es keine.

