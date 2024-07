Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a. N., Lkrs. Rottweil) Auffahrunfall auf der Sulzer Straße durch alkoholisierten Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis (13.07.2024)

Oberndorf a. N. (ots)

Am Samstag um kurz nach 14.00 Uhr ist auf der Sulzer Straße in Oberndorf ein Roller mit einem geparkten Mercedes kollidiert. Der Rollerfahrer war in Richtung Weiden unterwegs und wollte das stehende Auto umfahren. Dabei fuhr er auf dessen Heck auf. Eine fehlende Fahrerlaubnis sowie über 2,2 Promille konnten bei der Kontrolle des 46-Jährigen festgestellt werden. Auf Anordnung der Polizeibeamten musste er eine Blutprobe abgeben. Folgen des Unfalls sind ein Gesamtschaden in Höhe von 6.000 Euro und leichte Verletzungen am Knie des Fahrers. Um die entstandene Ölspur kümmerte sich die Feuerwehr Oberndorf-Aistaig.

