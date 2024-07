POL-PDMT: Trunkenheit im Verkehr ***Zeugen gesucht***

Wahlrod (ots) - Am 13.07.2024 gegen 22:25 Uhr kam es auf der B8 (Kölner Straße) in der Ortslage Wahlrod zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 43-jährige Beschuldigte aus Wahlrod befuhr mit seinem Fahrzeug die B8 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach. In einer scharfen Rechtskurve kam er vermtl. aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholkonsum nach links ...

mehr