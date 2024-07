Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wahlrod - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wahlrod (ots)

Am 13.07.2024 gegen 22:25 Uhr kam es auf der B8 (Kölner Straße) in der Ortslage Wahlrod zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 43-jährige Beschuldigte aus Wahlrod befuhr mit seinem Fahrzeug die B8 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach. In einer scharfen Rechtskurve kam er vermtl. aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholkonsum nach links von der Fahrbahn ab, durchschlug eine Leitplanke und kam in der dahinter befindlichen abschüssigen Böschung zum Erliegen. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug musste aufwändig durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

