Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW entwendet

Dausenau (ots)

Am 13.07.2024 im Zeitraum von ca. 03:00 Uhr bis 08:30 Uhr, wurde ein Kleinwagen -roter Honda Getz (Baujahr 2008) mit EMS- Kennzeichen- aus einer Hofeinfahrt im Hallgarten in Dausenau von derzeit unbekannten Tätern entwendet. Auffällig am Fahrzeug ist ein gelber Ferrari- Aufkleber auf der Motorhaube. Wer sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen kann, meldet sich bitte bei der

Polizeiinspektion Bad Ems.

02603/ 970 0 pibadems.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell