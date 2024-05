Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamm: Wo ist Raman Sulaiman (26)?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0498

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am 18. Mai 2024 (Samstag) am Busbahnhof in Hamm (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5782624) sucht die Polizei Dortmund nun mit einem Haftbefehl und einem Bild nach dem dringend tatverdächtigen Raman Sulaiman.

Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/135811

Es ist davon auszugehen, dass sich der dringend tatverdächtige 26-Jährige im Stadtgebiet in Hamm aufhält. Sollten Sie den Mann sehen, sprechen Sie ihn auf keinen Fall an und rufen Sie sofort über den Notruf 110 die Polizei!

Bereits am Vormittag des heutigen Mittwochs (22. Mai) gab es in diesem Sachverhalt einen Einsatz unter Beteiligung von Spezialkräften an einer Wohnung in Hamm. Hier ist der dringend Tatverdächtige nicht angetroffen worden.

Hinweis für Journalisten: Presseanfragen richten Sie bitte an die zuständige Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0231/926-26123.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell