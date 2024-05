Polizei Dortmund

POL-DO: 49-jähriger Radfahrer von unbekannten Mann mit Messer schwerverletzt: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Dortmund (ots)

Wie berichtet kam es am 18. Mai 2024 am Busbahnhof in Hamm zu einem versuchten Tötungsdelikt. Jetzt veröffentlicht die Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund auf Anordnung des Amtsgerichtes Dortmund ein Phantombild des gesuchten Täters.

Das Bild finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/135811

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Dortmunds unter der Telefonnummer (0231) 132-7441 oder bei einer nahe gelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Die Pressehoheit obliegt der Staatsanwaltschaft Dortmund (In der Pressemeldung mit der Lfd. Nr. 0487 wurde eine falsche Handynummer angegeben. Journalisten wenden sich für Rückfragen bitte an 0172/3752758).

Hier der Link zu der ursprünglichen Pressemitteilung: dortmund.polizei.nrw/presse/49-jaehriger-radfahrer-von-unbekanntem-mann-mit-messer-schwerverletzt-mordkommission-eingerichtet

