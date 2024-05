Polizei Dortmund

POL-DO: Kind auf Fahrrad stößt mit Fußgängerin zusammen: 86-Jährige muss ins Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen und Unfallverursacherin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0485

Eine 86-jährige Dortmunderin stürzte am 10. Mai 2024, gegen 16:30 Uhr auf dem Netto-Parkplatz an der Geismerg 21 in Scharnhorst. Die Dame war aus bislang unbekannter Ursache von einem Kind mit Fahrrad angefahren worden und fiel zu Boden.

Laut Zeugenaussagen war ein circa 8 - 10 Jahre altes Mädchen mit einem Fahrrad auf dem Parkplatz des Supermarktes unterwegs. Das Kind soll die 86-Jährige "geschnitten" haben und das Vorderrad sei mit den Beinen der Seniorin zusammengestoßen. Die Frau viel zu Boden und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Kind habe geweint und sich dann in unbekannte Richtung vom Parkplatz entfernt. Durch Zeugen wurde das Mädchen wie folgt beschrieben: 8 - 10 Jahre alt, blonde schulterlange Haare und trug eine pinke Brille.

Die Polizei Dortmund sucht nun weitere Zeugen des Unfalls, die eventuell Angaben zu dem Mädchen auf dem Fahrrad machen können sowie die Eltern des Kindes. Bitte melden Sie sich unter der folgenden Telefonnummer: 0231/132-3621

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell