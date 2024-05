Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgängerin nach Zusammenprall mit einem Roller verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0500

Am Mittwoch (15. Mai 2024) gegen 7.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Dortmund Eving auf der Evinger Straße/Bergstraße. Dabei erlitt eine Fußgängerin leichte Verletzungen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen lief die 50-jährige Dortmunderin auf der Bergstraße in Richtung Evinger Straße. An der dortigen Fußgängerampel überquerte sie die Evinger Straße in Richtung Bahnstation. Etwa mittig der Fahrbahn erfasste sie ein vorbeifahrender Roller.

Durch den Zusammenstoß schleuderte die Dortmunderin zu Boden und blieb zunächst dort liegen. Die Frau begab sich verletzt auf den Gehweg. Ein Fahrzeug befand sich nicht mehr an der Unfallstelle.

Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt weiter. Nähere Angaben zum flüchtigen Roller liegen nicht vor.

Die Polizei fragt, wer kann Angaben zum Unfallhergang oder flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Wache in Eving unter Tel. 0231/132-2521.

