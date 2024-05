Polizei Dortmund

POL-DO: Geplantes Date endet in räuberischer Erpressung - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ein geplantes Date in Lünen endete in der Nacht zu Mittwoch (22.5.) mit einer räuberischen Erpressung.

Nach ersten Erkenntnissen verabredeten sich ein 42-jähriger Mann aus Nordkirchen und ein 29-jähriger Mann aus Dortmund gegen 1 Uhr über ein Online-Datingportal zu einem Treffen. Der 42-Jährige holte den Dortmunder daraufhin mit seinem Auto an der Borker Straße/Konrad-Adenauer-Straße in Lünen ab. Nachdem der 29-Jährige in das Auto eingestiegen war, schlug er dem Nordkirchener ins Gesicht und forderte die Herausgabe von Zigaretten und Bargeld. Da der 42-Jährige keine Zigaretten bei sich hatte, fuhren beide mehrere Tankstellen ab. Auf der Konrad-Adenauer-Straße stoppte der Nordkirchener dann das Auto, flüchtete und alarmierte die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Beamten den 29-Jährigen auf einem Parkplatz einer Bank, unter einem Fahrzeug liegend an. Als dieser die Polizisten wahrnahm, rannte er in die Goldbrinkstraße und flüchtete sich von dort in die Cappenberger Straße unter ein weiteres Auto. Dort nahmen die Kräfte den Mann wenig später fest und brachten ihn zur Polizeiwache nach Lünen.

Bei der Überprüfung der Person stellten die Beamten noch fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der 29-Jährige wird nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt überführt.

