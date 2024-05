Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Tatverdächtigen mit Personenbeschreibung: 15-Jähriger bei Messerangriff in der nördlichen Innenstadt schwer verletzt

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Sonntag (19. Mai 2024) gegen 20:50 Uhr kam es - wie berichtet - in der nördlichen Dortmunder zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen bzw. jungen Männern. Ein 15-Jähriger aus Arnsberg wurde zusammengeschlagen und mit einem spitzen Gegenstand mehrfach am Oberkörper verletzt.

Nun sucht die Polizei nach einem 1,75 bis 1,85 Meter großen Tatverdächtigen, der zwischen 17 und 25 Jahre alt sein soll. Der Gesuchte hat dunkle, kurze Haare und wird als schlank beschrieben. Besonders auffällig soll eine Narbe von der rechten Augenbraue über das Auge bis zur rechten Wange sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0231/132-7441 an die Polizei Dortmund zu wenden.

Siehe auch: https://dortmund.polizei.nrw/presse/15-jaehriger-bei-messerangriff-schwer-verletzt-ausser-lebensgefahr

