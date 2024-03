Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Einen auffälligen Autofahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Montag bei Nattheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 21.15 Uhr war ein Zeuge von Neresheim nach Nattheim unterwegs. Dabei fiel ihm ein VW Golf mit ausländischem Kennzeichen auf. Der fuhr deutlich in Schlangenlinien und hatte dauerhaft sein Fernlicht an. Der Zeuge handelte richtig und verständige die Polizei Heidenheim. Eine Streife konnte den VW noch fahrend feststellen und in der Daimlerstraße kontrollieren. Am Steuer saß ein 43-Jähriger. Der roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte deutlich zu viel intus, er war nicht mehr in der Lage, sicher Auto zu fahren. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

