Am Samstag schlitzte ein Unbekannter in Heidenheim das Dach eines Cabrios auf.

In der Nacht auf Samstag parkte der BMW in der Schloßstraße. Ein Unbekannter schnitt zur Nachtzeit mit einer zerbrochenen Flasche das Dach auf. Anschließend stahl er aus dem Inneren des Fahrzeugs eine Handtasche und flüchtete unerkannt. Die kaputte Flasche ließ er zurück. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe des Schadens am BMW ist bislang noch unklar.

