POL-GÖ: (181/2024) Tragischer Unfall an Christi Himmelfahrt: 24-Jähriger bei Sturz von Burg-Mauer schwer verletzt

Göttingen (ots) - Göttingen, Reinhäuser Landstraße Donnerstag, 9. Mai 2024, zwischen 16.45 und 16.55 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Auf der Göttinger "Drachenwiese" an der Reinhäuser Landstraße haben Unbekannte am Donnerstag (09.05.24) in der Zeit zwischen 16.45 und 16.55 Uhr einen Wohnwagen aufgebrochen und ...

mehr