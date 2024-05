Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (179/2024) Ermittlungen wegen Tierquälerei in Beienrode: Kopf und Schwanz von freilaufender Katze abgetrennt, Täter unbekannt

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Beienrode, Zum Klingenberg Donnerstag/Freitag, 2./3. Mai 2024, zwischen 06.15 und 16.45 Uhr

GEMEINDE GLEICHEN (jk) - In der Ortschaft Beienrode (Landkreis Göttingen) sind einer freilaufenden Katze nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der vergangenen Woche mutmaßlich mit einem unbekannten scharfen Gegenstand Kopf und Schwanz abgetrennt worden. Passanten entdeckten den Körper des toten Tieres am Freitagnachmittag (03.05.24) gegen 16.45 Uhr an einem Feldweg in der Verlängerung der Straße "Zum Klingenberg" und verständigten den Eigentümer. Nach Angaben des Tierhalters hatte er seine Katze am Morgen des Vortages (02.05.24) aus dem Haus gelassen.

Von dem oder den Tierquälern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Gleichen unter Telefon 05592 /927 42-0 entgegen.

