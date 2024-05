Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (177/2024) Brand in Senioren- und Pflegezentrum in Göttingen - Eine Bewohnerin verstirbt

Göttingen (ots)

Göttingen, Zimmermannstraße

Dienstag, 7. Mai 2024, gegen 03.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Brand in einem Senioren- und Pflegezentrum an der Göttinger Zimmermannstraße ist Dienstagnacht (07.05.24) gegen 03.35 Uhr eine 82 Jahre alte Frau noch vor Ort verstorben. Eine weitere 85-jährige Seniorin erlitt schwere Brandverletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen. Zwei weitere Frauen im Alter von 88 und 90 Jahren erlitten nach derzeitigem Stand eine Rauchgasvergiftung.

Warum das Feuer in einem Zimmer im 3. Oberschoss der Einrichtung ausbrach, steht noch nicht fest. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die anderen 23 Bewohnerinnen und Bewohner der brandbetroffenen Etage konnten durch Einsatzkräfte unverletzt evakuiert werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

