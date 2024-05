POL-GÖ: (175/2024) Versuchter Überfall auf Lieferboten im Pfalz-Grona-Park - Drei Täter auf der Flucht

Göttingen (ots) - GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes Sonntagnacht im Göttinger Stadtteil Grone (wir berichteten), ist die Pressehoheit am Montagmorgen (06.05.24) an die Staatsanwaltschaft Göttingen gewechselt. Medienanfragen sind ab sofort an Herrn ...

mehr