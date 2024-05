Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (180/2024) An Christi Himmelfahrt: Wohnwagen auf Göttinger "Drachenwiese" aufgebrochen

Göttingen (ots)

Göttingen, Reinhäuser Landstraße

Donnerstag, 9. Mai 2024, zwischen 16.45 und 16.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf der Göttinger "Drachenwiese" an der Reinhäuser Landstraße haben Unbekannte am Donnerstag (09.05.24) in der Zeit zwischen 16.45 und 16.55 Uhr einen Wohnwagen aufgebrochen und durchsucht. Das Fahrzeug war im hinteren Teil der Freifläche an der Ecke "Kiesseestraße/Reinhäuser Landstraße" abgestellt.

Nach ersten Ermittlungen drangen die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in den Innenraum ein. Über Diebesgut und Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

