Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwarz-rote Enduro gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Schwarz-rote Enduro gestohlen

Wartenberg. In der Nacht zu Mittwoch (24.04.) stahlen Unbekannte eine schwarz-rote 125er-Enduro der Marke Beta, Typ EH 14/C, mit einem VB-Kennzeichen. Das Zweirad stand im Hof eines Wohnhauses in der Berliner Straße im Ortsteil Landenhausen. Der Diebstahl wurde am frühen Mittwochmorgen bemerkt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller,

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell