POL-PDMT: Rollerfahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Breitenau (ots) - Am Freitag kam im Laufe des Morgens eine junge Frau aufgrund nicht angepasster Fahrweise auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve auf der L 304, von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde nach ärztlicher Hilfeleistung durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Abklärung verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiwache ...

