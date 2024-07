POL-PDMT: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Rennerod (ots) - Am vergangenen Dienstag, den 09.07.2024, kam es in Rennerod gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Brunnenstraße/Ecke Hauptstraße zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Das Kind auf dem Mountainbike touchierte aus Unachtsamkeit den Pkw und beschädigte diesen. Bevor der Pkw-Fahrer den Namen des Kindes erfragen konnte, fuhr das Kind in Richtung ...

mehr