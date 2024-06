Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Unbekannte brachen zwischen 13 Uhr am Mittwoch und 18 Uhr am Sonntag in ein Wohnhaus in Bad Friedrichshall-Jagsfeld ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster am Gebäude in der "Hohe Straße" auf und drangen so in das Objekt ein. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und Uhren sowie Schmuck entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 98090 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Ein 17-Jähriger muss mit Anzeigen rechnen, nachdem er am Montagnachmittag mit seinem Motorrad vor der Polizei flüchtete. Der Jugendliche war gegen 14.20 Uhr in der Stuttgarter Straße in Heilbronn unterwegs. Als er kontrolliert werden sollte, flüchtete er in Richtung Sontheim. Die Verfolgung erstreckte sich durch den Heilbronner Innenstadtbereich, bis der Suzuki-Lenker über den Elsa-Sitter-Weg nach links in einen Fußweg fuhr, der zur Giebelstraße führte. Dort hatte sich bereits ein anderer Streifenwagen quer aufgestellt, was der 17-Jährige wohl zu spät erkannte. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Es kam zum leichten Kontakt mit dem stehenden Streifenwagen, wodurch die Fahrertür leicht beschädigt wurde. Der 17-Jährige konnte daraufhin unverletzt festgenommen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein Kraftrad nicht versichert ist. Personen, die durch die Fahrweise des Zweiradlenkers gefährdet wurden oder Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeiinspektion in Weinsberg zu melden.

Leingarten: Pkw auf Dach gelandet - Fahrer geflüchtet

Einen alkoholisierten Unfallverursacher nahmen Polizeibeamte in der Nacht auf Dienstag in Leingarten fest. Der 25-Jährige war gegen 3.15 Uhr mit seinem BMW X5 auf der Landesstraße 1105 von Nordheim in Richtung Leingarten unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Klingenberg kam er an der Kuppe im Bereich der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und im weiteren Verlauf ins Schleudern. Dadurch kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Danach flüchtete der Fahrer zu Fuß. Durch eine Fahndung konnte er circa eine Stunde später mit leichten Verletzungen angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde.

Brackenheim-Dürrenzimmern: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Ein 17-Jähriger flüchtete am Montagabend mit einem Mazda vor der Polizei und gefährdete dabei vermutlich andere. Der Jugendliche konnte durch eine Streife gegen 19 Uhr in Brackenheim-Dürrenzimmern beobachtet werden, wie er auf der Mönchsbergstraße fuhr. Da der Fahrer den Beamten bereits bekannt war und bei der letzten Kontrolle ohne Fahrerlaubnis fuhr, sollte er kontrolliert werden. Beim Erblicken der Streife fuhr der 17-Jährige bei erlaubten 30 km/h mit rund 70 km/h davon. Er wurde durch die Beamten verfolgt und bog in die Straße "Unter der Leiter" und dann in den "Alten Brackenheimer Weg" ab. Hierbei fuhr er im Wohngebiet im 30er-Bereich mit circa 80 km/h. Andere Verkehrsteilnehmer, darunter Fahrradfahrer, mussten abbremsen oder ausweichen. Diese Personen werden gebeten, sich als Zeugen zu melden. Der 17-Jährige missachtete weiterhin die Anhaltesignale und fuhr zu einer Pizzeria, wo er eine Vollbremsung einlegte und zu Fuß aus seinem Auto flüchtete. Er konnte nicht mehr angetroffen werden, muss nun aber mit mehreren Anzeigen und Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen, da er nur im Besitz einer Fahrerlaubnis zum begleiteten Fahrern (BF17) ist. Personen, die durch das Fahrverhalten des 17-jährigen Mazda-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell