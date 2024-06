Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht Am Montagvormittag verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Gegen 10.30 Uhr touchierte die Person vermutlich mit einem Lkw einen am Fahrbahnrand der Tauberbergstraße geparkten Ford. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Polizeibeamte bedroht und beleidigt Als Polizeibeamte in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Streit in Bad Mergentheim gerufen wurden und diesen schlichten wollten, wurden sie beleidigt und bedroht. Gegen 22 Uhr geriet ein alkoholisierter 22-Jähriger mit einer Personengruppe in Streit. Als der Mann oberkörperfrei seinen Kopf gegen die Bushaltestelle am Bahnhofsplatz schlug, wurde die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten, trat ihnen der 22-Jährige aggressiv entgegen. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der Mann die Polizisten. Ein Alkoholtest zeigte knapp 1,2 Promille an. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Niederstetten: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einem Kindergarten in Niederstetten. Zwischen Freitag um 22 Uhr und Montag um 6.50 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude in der Straße "In den Stäffelen", brachen eine Nebentür auf und durchsuchten anschließend im Inneren das Inventar. In einem Büro befand sich ein Tresor, den die Täter mit einem Trennschleifer öffneten und mehrere hundert Euro entnahmen. Der Polizeiposten Niederstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in der Umgebung des Kindergartens eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Wertheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht Am Samstagnachmittag verursachte eine unbekannte Person einen Verkehrsunfall in Wertheim und flüchtete anschließend. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr war der nun beschädigte Mitsubishi Outlander im Berliner Ring abgestellt. Innerhalb dieses Zeitraums prallte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren gegen den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie weiter. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Ordnungsdienstmitarbeiter angegriffen und beleidigt Ein Ordnungsdienstmitarbeiter wurde am Montagmorgen von einem 34-Jährigen in Wertheim angegriffen. Der 33-jährige Mitarbeiter der Stadt Wertheim begab sich gegen 9.30 Uhr zu dem Mann, um ihn über die unsachgemäße Verbrennung von Gegenständen hinzuweisen. Daraufhin wurde der 34-Jährige aggressiv, spukte dem Mann ins Gesicht und drückte ihn gegen eine Wand. Des Weiteren bedrohte und beleidigte er den Vollzugsbeamten. Der Angreifer muss nun mit einer Strafanzeige wegen seiner Taten rechnen.

