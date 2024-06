Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unbekannte beschädigen Wahlplakate - Zeugen gesucht In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Buchen drei Wahlplakate beschädigt. Die Plakate waren im Bereich Eberstadter Straße und Schüttstraße angebracht und wurden durch den oder die unbekannten Täter abgerissen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorgängen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Walldürn: 24-Jähriger fährt unter Cannabiseinfluss und ohne Führerschein Am Samstag wurde ein 24-Jähriger in Walldürn einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 18.20 Uhr befuhr der VW-Fahrer die Dr.-August-Stumpf-Straße in Richtung Jahnstraße. Hier hielten Polizeibeamte den Mann an. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit konnten deutlichen Ausfallerscheinungen festgestellt werden, die auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln schließen ließen. Des Weiteren war ihm die Fahrerlaubnis aufgrund mangelnder Eignung in Vergangenheit entzogen worden. Ein vor Ort durchgeführter Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff von Cannabisprodukten. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

