Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Gastronomin und Polizeibeamte angegriffen

Eine 46-Jährige attackierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Polizeibeamten und verletzte diesen. Gegen 23 Uhr begab sich die Frau zu einem Restaurant in der Straße "Wenzelplatz" in Wertheim. Da sie dort bereits in der Vergangenheit von den Inhabern Hausverbot erhielt, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einer körperlichen mündete. Die 46-Jährige schlug einer 22-Jährigen mehrfach ins Gesicht und warf ein Regenschirm nach dieser. Anschließend randalierte die Frau im Inneren des Restaurants und räumte unter anderem den kompletten Thekenbereich ab, sodass Inventar und Gegenstände beschädigt oder komplett zerstört wurden. Nach ihrer Tat flüchtete die Frau. Die alarmierten Polizeibeamten trafen die 46-Jährige in der Würzburger Straße an und nahmen sie in Gewahrsam. Im gesamten Verlauf der polizeilichen Maßnahmen beleidigte sie die Beamten und trat ihnen aggressiv gegenüber. Im Polizeirevier wehrte sie sich massiv gegen den polizeilichen Gewahrsam und schlug einem Polizisten ins Gesicht, der dadurch leicht verletzt wurde.

Wertheim: Unter Drogeneinfluss gefahren

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand am Sonntagabend der Fahrer eines BMW. Der 30-Jährige war mit seinem Auto in der Bahnhofstraße in Wertheim unterwegs, als er von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde. Während der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Drogentest des Mannes verlief positiv auf THC, weshalb der 30-Jährige direkt zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Boxberg: Betrunken mit nicht zugelassenem Fahrzeug unterwegs

Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ein 30-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag in Boxberg und verursachte einen Verkehrsunfall. Gegen 3 Uhr war der Mann mit seinem VW Polo in der Schwabhäuser Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen eine Hauswand. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 30-Jährige stark betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte eine Wert von über 1,6 Promille an. Daraufhin ging es für den Betrunkenen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Mann musste in der Nacht noch seinen Führerschein abgeben.

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag verursachte eine unbekannte Person einen Verkehrsunfall in Mosbach und flüchtete anschließend. Zwischen 16 Uhr und 16.40 Uhr war der nun beschädigte VW Tiguan auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neckarelzer Straße abgestellt. Innerhalb dieses Zeitraums prallte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken bzw. Rangieren, gegen den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Boxberg-Wölchingen: Berauscht Auto gefahren

In der Nacht von Sonntag auf Montag stand ein Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 22-Jährige war mit seinem Auto in der Straße "An der Schwemm" in Boxberg-Wölchingen unterwegs, als er von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Deinen Drogentest schlug auf THC und Amphetamine an, weshalb der 22-Jährige direkt zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Die Fahrt war für den Mann daraufhin zu Ende.

Tauberbischofsheim: Waschmaschine in Flammen aufgegangen

Rund 50.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagabend bei einem Brand einer Waschmaschine in Tauberbischofsheim. Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei wegen des Feuers alarmiert. Der Brand in der Straße "Am Kirschengarten" konnte zeitnah gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Lauda-Königshofen: Betrunkener Busfahrer

Mit mehr als 1,5 Promille fuhr ein 41-jähriger Busfahrer am späten Sonntagabend über die Landesstraße 511 und die Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen. Gegen 23.15 Uhr meldete Mann sich über Notruf, da er eine Warnbarke beim Wenden mit seinem Kraftomnibus angefahren hatte. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Busfahrers. Ein Test zeigte mehr als 1,5 Promille an. Der 41-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ebenfalls musste er an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun wegen des Vorfalls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell