Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: (FOTO) verbotenes Gürtelschnallenmesser führt zur Strafanzeige

Hamburg (ots)

Am Freitag gegen 16:30 Uhr machte sich ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf den Weg von Hamburg nach Wien. Seinen Trolley legte er bei der Luftsicherheitskontrolle in die Gepäckwanne. Darin stellten die Luftsicherheitsassistenten jedoch etwas Verdächtiges fest. Die Bundespolizei wurde hinzugezogen und überprüfte das Gepäckstück genauer. Es wurde ein Gürtel aufgefunden, der nicht alltäglich war. In der Gürtelschnalle war ein Messer eingearbeitet. Hierbei handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Die Bundespolizei stellte den Gürtel sicher. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zum Tatvorwurf gab er an, den Gürtel zum Geburtstag von einem Freund erhalten zu haben, welcher ihm versichert habe, dass das Geschenk erlaubt wäre. Im Anschluss konnte er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

