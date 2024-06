Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - 11.000 Euro Geldstrafe, Steuerhinterzieher muss in Haft

Hamburg (ots)

Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr kam ein 63-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Alicante am Hamburg Airport an. Er wurde von Kräften der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Berlin seit März 2024 wegen Steuerhinterziehung gesucht wird. Laut Haftbefehl waren 110 Tagessätze zu jeweils 100 Euro zu zahlen. Alternativ standen 110 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen weiterhin 93 Euro Verfahrenskosten. Der Mann war nicht in der Lage, die geforderten 11.093 Euro zu zahlen. Daher wurde er in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg eingeliefert.

