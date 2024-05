POL-MS: 24-Jährige zeigt Zivilcourage - Fünfjährige aus Kanal gerettet

Münster (ots) - Ein 48-jähriger Münsteraner ist am Montagabend (13.05., 21:14 Uhr) in seiner Wohnung an der Hafenstraße durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Die Identität des mutmaßlichen Tatverdächtigen ist der Polizei bekannt. Nach ersten ...

mehr