Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen a.d.D./ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern auf der Landstraße 277 (13.07.2024)

Fridingen a.d.D. (ots)

Am Samstag gegen 19.00 Uhr hat es auf der L277 zwischen Fridingen und Beuron einen Auffahrunfall zwischen zwei Kawasaki-Motorradfahrern gegeben. Beide waren in Richtung Beuron unterwegs, als der 33-jährige Vordermann in einer Rechtskurve abbremsen musste. Der 43-Jährige fuhr ihm auf und beide Motorräder kamen neben der Straße zu Fall. Folgen des Unfalls sind ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 4.000 Euro. Außerdem erlitt der Hintermann durch den Aufprall Verletzungen. Seine Kawasaki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

