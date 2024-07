Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Lkr. SBK) - Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen nach Unfall

Hüfingen / Lkr. SBK (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich in Hüfingen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei leicht verletzten Personen ereignet. Gegen 15:45 Uhr wollte ein 78-jähriger Ford-Fahrer aus Richtung Eichhöhe die Kreuzung in Richtung Kiesstraße überqueren und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte 81-jährige Hyndai-Fahrerin, die die Kreuzung zum selben Zeitpunkt passierte. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 25.000 Euro. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

