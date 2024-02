Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Streit zwischen zwei Männern eskalierte

Warendorf (ots)

Am Samstagabend (3.2.2024, 23.25 Uhr) wurde ein 37-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Neubeckum schwer verletzt. Der 37-Jährige, ein 52-Jähriger und der 46-jährige Tatverdächtige waren am Abend gemeinsam in einem Lokal in Beckum unterwegs und tranken zusammen. Dort gerieten der 37-jährige Neubeckumer und der 46-jährige Neubeckumer in einen Streit, der in eine Rangelei mündete. Der 52-jährige Neubeckumer griff ein und fuhr gemeinsam mit dem 37-Jährigen zurück nach Neubeckum. Hier suchte der 37-Jährige später die Wohnung des 46-Jährigen auf der Danziger Straße auf, wo der Ältere dem Jüngeren im Bereich der Einmündung Danziger/Dresdener Straße mit einem Messer in den Bauch gestochen haben soll. Der 37-Jährige sackte hier zusammen, was eine Anwohnerin beobachtete. Sie informierte die Leistelle und leistete gemeinsam mit ihrem Partner Erste Hilfe. Ihnen gegenüber machte der Geschädigte Angaben zu dem Tatverdächtigen. Der 46-Jährige war zunächst flüchtig und konnte am Sonntagabend in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Gesucht werden noch Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

